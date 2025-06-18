Чемпион мира по версиям WBA, WBC и WBO в хевивейте остановил свой выбор на элитной марке BMW. Правда, Александр Усик приобрел далеко не одну из последних моделей, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.

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Новый автомобиль Александра Усика

Боксер приобрел себе BMW 5 серии, 540 1997-го или 1998-го года выпуска. Стоимость такого авто этих лет колеблется от 3-х до 9-10 тысяч долларов.

В автопарке Усика уже были следующие автомобили: Kia Sorento, Skoda Octavia, Volvo XC90, Toyota Land Cruiser 200, Lexus LX, Mercedes-Benz GLS, Mercedes-Benz G63 AMG 6×6, BMW M760Li, Audi RS Q8, Bentley Bentayga.

Отметим, что ранее Усик пошутил, что хотел бы получить новый автомобиль в случае победы над Дюбуа. Тогда промоутер Фрэнк Уоррен отреагировал на подобное заявление и добавил, что подарит украинцу коня с телегой, если тот проиграет. Зато автомобиль будет подарен только в случае победы. Александр отметил, что, что ему нравится модель Bentley Bentayga, стоимость которой колеблется ориентировочно в 250-ти тысяч фунтов.

Известный промоутер в свою очередь заверил, что готов подарить Усику ретро-автомобиль Bentley T-Series 1970-го года выпуска.