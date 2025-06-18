Одно из собственных произведений Александр Усик продекламировал во время интервью для ютуб-канала Boxing King Media. Титулованный боксер зачитал стихотворение, которое написал в марте, сообщает 24 Канал.

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Стихотворение в исполнении Александра Усика

Усик продекламировал его на украинском языке.

К звездам через тернии пробиваем свой путь.

Кто-то идет посередине, кто-то по краю весь путь.

Выбирайте дорогу себе непростую, не ждите, что легко будет в дороге.

Роза хороша с шипами даже в навозе.

И не слушайте шума вокруг себя.

Кто-то осудит за дело, а кто-то в мир понесет.

Вы строите путь свой, и никто, кроме вас,

Не пройдёт дорогу, что создал Бог для вас,

– зачитал украинский боксер.

Усик зачитал стихотворение во время интервью (с 12:30)

Отметим, что для Усика следующий бой будет 24-м в профессионалах. В предыдущих поединках одерживал победы (14 – нокаутом). На кону реванша против Даниэля Дюбуа будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, которым украинец владел после первой победы над Тайсоном Фьюри.

Последний раз Усик выходил в ринг в декабре прошлого года, когда победил в реванше Фьюри, отправив британца на пенсию. Зато Дюбуа в сентябре 2024-го неожиданно в 5-м раунде нокаутировал своего звездного земляка Энтони Джошуа.