Украинский боксер Арсений Резниченко высказал свое мнение относительно возможного будущего боя Александра Усика против Джозефа Паркера, если, конечно, украинец во второй раз победит Даниэля Дюбуа. Резниченко уверен, что Усик легко на классе победит новозеландца, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

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Потенциальные соперники Усика

Поэтому украинский боксер нашел другого соперника для звездного земляка. Им оказался представитель Узбекистана Баходир Джалолов.

Ну, Паркер это неинтересно, потому что Усик на классе переиграл бы его. Итаума еще не доберется до Усика, потому что слишком молод. Как вариант – узбек Джалолов. А вообще, думаю, было бы красиво прибить Дюбуа и сделать третий бой с Фьюри и завершить карьеру,

– сказал украинский боксер.

Интересно, что ранее Джалолов бросал вызов Усику. Также узбек добавил, что готов выйти в ринг не только против украинца или Энтони Джошуа, но и других топовых супертяжей.

Справка. В начале апреля 2025-го года Джалолов победил по решению судей "Украинского Халка" Игоря Шевадзуцкого.

Усик рассматривал трилогию с Тайсоном Фьюри, как свой прощальный бой. Но теперь Александр не уверен, сколько поединков осталось в его карьере.