Український боксер Арсеній Резніченко висловив свою думку щодо можливого майбутнього бою Олександра Усика проти Джозефа Паркера, якщо, звісно, українець вдруге переможе Даніеля Дюбуа. Резніченко впевнений, що Усик легко на класі переможе новозеландця, пише 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

Цікаво Відомий тренер розповів, чому Кличко відтягує своє повернення у ринг через Усика

Потенційні суперники Усика

Тому український боксер знайшов іншого суперника для зіркового земляка. Ним виявився представник Узбекистану Баходір Джалолов.

Ну, Паркер це нецікаво, бо Усик на класі переграв би його. Ітаума ще не добереться до Усика, бо занадто молодий. Як варіант – узбек Джалолов. А взагалі, думаю, було б красиво прибити Дюбуа та зробити третій бій з Фʼюрі та завершити карʼєру,

– сказав український боксер.

Цікаво, що раніше Джалолов кидав виклик Усику. Також узбек додав, що готовий вийти у ринг не лише проти українця або Ентоні Джошуа, а й інших топових супертяжів.

Довідка. На початку квітня 2025-го року Джалолов переміг за рішенням суддів "Українського Халка" Ігоря Шевадзуцького.

Усик розглядав трилогію із Тайсоном Ф'юрі, як свій прощальний бій. Але тепер Олександр не впевнений, скільки поєдинків залишилось у його кар'єрі.