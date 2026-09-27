Під час подорожі Усик особливо відзначив мальовничу природу та архітектуру Чорногорії. Своїми враженнями спортсмен поділився в інтерв'ю для ютуб-каналу ConnectujMe.

Що Усик сказав про Крим

За його словами, пейзажі Чорногорії постійно нагадують йому про дім, куди він наразі не може повернутися.

"У вас дуже гарна країна. Просто дивовижна. Я сам із Криму. Ми не про політику. Зараз я не можу поїхати додому. Думаю, це тимчасово. Але коли ми їдемо, я кажу: "Дивіться, дивіться – гори, ліс". Це нагадує Крим, бо я часто так їздив з родиною. Сьогодні ми відвідали монастир. Чудове місце. Він дуже схожий на кримські монастирі. Дуже гарно. Справді чудово. Люди тут спокійні, привітні, усміхнені, а навколо – чисто", – розповів Усик.

У межах поїздки український спортсмен також провів офіційну зустріч із прем'єр-міністром Чорногорії.

Нагадаємо, Усик залишається абсолютним лідером світового боксу із ідеальним рекордом 25 перемог, 16 з них нокаутом. Свій останній поєдинок українець провів у травні в Єгипті, де здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді над відомим кікбоксером Ріко Верховеном.

Зараз команда 39-річного боксера веде переговори щодо організації фінальних поєдинків перед завершенням його легендарної спортивної кар'єри.