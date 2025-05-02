Усик розповів, про що розмовляв з Ібрагімовичем під час неочікуваної зустрічі в Італії

Олександр Усик нещодавно завітав до сонячної Італії. Український чемпіон відвідав престижний турнір Bare Knuclke 2025.

Після чого Король хевівейту відправився у Лондон. Проте в аеропорту Олександр Усик неочікувано зустрів легендарного ексфутболіста Златана Ібрагімовича, пише 24 канал.

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Усик про зустріч з Ібрагімовичем

Олександр Усик розповів про неочікувано зустріч зі Златаном Ібрагімовичем в аеропорту. Король хевівейту тепло поспілкувався з легендою футболу.

Український чемпіон заявив, що вони говорили про спорт та на інші цікаві теми.

Про що спілкувались з Ібрагімовичем? Говорили про спорт, про бокс, про людей,

– сказав Усик для Mail Sport Boxing.

Нагадаємо, що у Лондоні, куди летів українець, відбулось офіційне підтвердження реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Бій відбудеться 19 липня 2025 року на "Вемблі".

Раніше Олександр Усик пожартував над Даніелем Дюбуа на пресконференції, яка була присвячена реваншу. Українець попросив автограф у британського боксера.