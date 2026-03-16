"Гроші вирішують усе": відомий журналіст закликав Усика битися з "новими бійцями"

Британський коментатор Аде Оладіпо висловив сумнів щодо можливих суперників чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика наприкінці його кар'єри.

За словами Оладіпо, потенційна трилогія з Даніелем Дюбуа не має особливого сенсу, якщо британець переможе у майбутньому поєдинку проти Фабіо Вордлі. Коментатор нагадав, що Усик уже двічі достроково перемагав Дюбуа, тому третій бій навряд чи буде цікавим для вболівальників, пише Boxing News.

Як Оладіпо прокоментував можливі майбутні бої Усика?

Він вважає, що завершальний етап кар'єри українського чемпіона міг би включати поєдинки з новими суперниками, з якими він раніше не зустрічався у ринзі. Водночас він визнав, що у професійному боксі часто вирішальну роль відіграють фінансові фактори.

Якщо це останній етап неймовірної кар'єри Усика, чому б не провести його проти нових бійців? Але гроші вирішують усе, а Тайсон Ф'юрі – це гроші,

– зазначив коментатор.

