Усик зачитав власний ліричний вірш для своїх уболівальників

Олександр Усик готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа, який запланований на 19 липня у Лондоні. Український чемпіон світу встигає не лише тренуватись, а й писати вірші.

Один із власних творів Олександр Усик продекламував під час інтерв'ю для ютуб-каналу Boxing King Media. Титулований боксер зачитав вірш, який написав у березні, повідомляє 24 Канал.

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Вірш у виконанні Олександра Усика

Усик продекламував його українською мовою.

До зірок через терні пробиваєм свій шлях.

Хтось іде посередині, хтось по краю весь шлях.

Вибирайте дорогу собі непросту, не чекайте, що легко буде в дорозі.

Роза гарна з шипами навіть в навозі.

І не слухайте галасу навколо себе.

Хтось засудить за діло, а хтось в світ понесе.

Ви будуєте шлях свій, і ніхто, окрім вас,

Не пройде дорогу, що створив Бог для вас,

– зачитав український боксер.

Усик зачитав вірш під час інтерв'ю (із 12:30)

Відзначимо, що для Усика наступний бій буде 24-м у професіоналах. У попередніх поєдинках здобував перемоги (14 – нокаутом). На кону реваншу проти Даніеля Дюбуа стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, яким українець володів після першої звитяги над Тайсоном Ф'юрі.

Востаннє Усик виходив у ринг у грудні минулого року, коли переміг у реванші Ф'юрі, відправивши британця на пенсію. Натомість Дюбуа у вересні 2024-го несподівано у 5-му раунді нокаутував свого зіркового земляка Ентоні Джошуа.