Ф'юрі готується викликати Усика на третій бій

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Френк Воррен дещо розкрив плани "Циганського короля" після бою з Ентоні Джошуа. Про це засновник Queensberry Promotions розповів у розмові для ютуб-каналу Sky Sports Boxing.

Що сказав Воррен про Усик – Ф’юрі 3

Промоутер розповідав про плани своїх підопічних: Мозеса Ітауми та Тайсона Ф’юрі.

Навіть Тайсон, Тайсон пробивається, знаєте, я маю на увазі, там були, знаєте, незалежно від результатів, це були хороші бої, які варто дивитися, це були захопливі бої– сказав Воррен.

Після цих слів журналіст запитав Воррена, чи був би цікавим розвиток подій, коли Ф’юрі після потенційної перемоги над Ентоні Джошуа кинув виклик Олександру Усику.

Керівник Queensberry Promotions погодився, а також додав, що такий бій був би цікавішим, ніж Усик – Бенавідес у крузервейті.

Що далі для Усика та Ф’юрі

Олександр нещодавно оголосив про повернення у категорію до 90,72 кілограма. Усик прагне провести бій з непереможним Девідом Бенавідесом, щоб стати чотириразовим абсолютним чемпіоном світу.

Однак, щоб їхній поєдинок відбувся, Давіду спершу доведеться 5 грудня провести об'єднавчий бій проти чемпіона WBC Міхала Чесляка.

Тайсон Ф’юрі повинен вийти на ринг у ніч проти 12 листопада, щоб у Кардіффі зійтись з Джошуа та пояс WBA Super у надважкій вазі. За місяць до бою мегафайт у столиці Вельса опинився на межі зриву.