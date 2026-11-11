Фьюри готовится вызвать Усика на третий бой

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Фрэнк Уоррен в некоторой степени раскрыл планы "Цыганского короля" после боя с Энтони Джошуа. Об этом основатель Queensberry Promotions рассказал в интервью для ютуб-канала Sky Sports Boxing.

Что сказал Уоррен о бою Усик – Фьюри 3

Промоутер рассказывал о планах своих подопечных: Мозеса Итаумы и Тайсона Фьюри.

Даже Тайсон, Тайсон пробивается, знаете, я имею в виду, там были, знаете, независимо от результатов, это были хорошие бои, которые стоит смотреть, это были захватывающие бои– сказал Уоррен.

После этих слов журналист спросил Уоррена, было бы интересно, если бы Фьюри после потенциальной победы над Энтони Джошуа бросил вызов Александру Усику.

Руководитель Queensberry Promotions согласился, а также добавил, что такой бой был бы интереснее, чем Усик – Бенавидес в крузервейте.

Что дальше для Усика и Фьюри

Александр недавно объявил о возвращении в весовую категорию до 90,72 килограмма. Усик стремится провести бой с непобедимым Дэвидом Бенавидесом, чтобы стать четырехкратным абсолютным чемпионом мира.

Однако, чтобы их поединок состоялся, Давиду сначала придется 5 декабря провести объединительный бой против чемпиона WBC Михала Чесляка.

Тайсон Фьюри должен выйти на ринг в ночь на 12 ноября, чтобы в Кардиффе сразиться с Джошуа за пояс WBA Super в супертяжелом весе. За месяц до боя состоится мегафайт в столице Уэльса оказался на грани срыва.