Ф'юрі готується викликати Усика на третій бій

Промоутер Тайсона Ф’юрі Френк Воррен розповів про можливість поєдинку свого клієнта з Олександром Усиком. За словами функціонера, це може залишити українця у хевівейті.

Френк Воррен дещо розкрив плани "Циганського короля" після бою з Ентоні Джошуа. Про це засновник Queensberry Promotions розповів у розмові для ютуб-каналу Sky Sports Boxing.

Що сказав Воррен про Усик – Ф’юрі 3

Промоутер розповідав про плани своїх підопічних: Мозеса Ітауми та Тайсона Ф’юрі.

Навіть Тайсон, Тайсон пробивається, знаєте, я маю на увазі, там були, знаєте, незалежно від результатів, це були хороші бої, які варто дивитися, це були захопливі бої,

– сказав Воррен.

Після цих слів журналіст запитав Воррена, чи був би цікавим розвиток подій, коли Ф’юрі після потенційної перемоги над Ентоні Джошуа кинув виклик Олександру Усику.

Керівник Queensberry Promotions погодився, а також додав, що такий бій був би цікавішим, ніж Усик – Бенавідес у крузервейті.

Що далі для Усика та Ф’юрі

Олександр нещодавно оголосив про повернення у категорію до 90,72 кілограма. Усик прагне провести бій з непереможним Девідом Бенавідесом, щоб стати чотириразовим абсолютним чемпіоном світу.

Однак, щоб їхній поєдинок відбувся, Давіду спершу доведеться 5 грудня провести об'єднавчий бій проти чемпіона WBC Міхала Чесляка.

Тайсон Ф’юрі повинен вийти на ринг у ніч проти 12 листопада, щоб у Кардіффі зійтись з Джошуа та пояс WBA Super у надважкій вазі. За місяць до бою мегафайт у столиці Вельса опинився на межі зриву.