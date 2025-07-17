Олександр Усик у гарному настрої та крутезному вбрані прийшов на пресконференцію, яка відбулась за два дні до реваншу. Український боксер на тому заході задавив своєю впевненістю не лише Даніеля Дюбуа, повідомляє 24 Канал.

Варто дізнатись Усик пояснив важливість реваншу з Дюбуа для України

Як Усик зіштовхнувся у дуелі із Ворреном?

Після офіційного заходу українець провів кумедну дуель із промоутером "Динаміта" Френком Ворреном. Обидвоє чоловіків зійшлись не лише поглядами, а й лобами.

У підсумку, відомий функціонер першим відвів погляд від Усика, після чого на обличчях обидвох та усіх навколо з'явились посмішки. Боксер та промоутер зняли напругу, яка літала у залі для пресконференції навіть після події.

Відео дуелі Усика та Воррена

We weren’t expecting this



The undisputed fight is live worldwide & available to buy NOW via @daznboxing #UsykDubois2 | Wembley Stadium | July 19th | #RiyadhSeason pic.twitter.com/82d2R6hVmP — Queensberry Promotions (@Queensberry) July 17, 2025

Тепер на Усика і Дюбуа чекає церемонія зважування, яка відбудеться 18 липня. А вже наступного дня (19 липня) боксери зійдуться у ринзі. Нагадаємо, що в Україні реванш можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO. Головний бій вечора боксу у Лондоні розпочнеться близько 23:30 (за київським часом).

Нагадаємо, що перший двобій між супертяжами, який відбувся у серпні 2023-го року, закінчився перемогою українця технічним нокаутом у 9-му раунді.