Чи втрачає Усик позиції у світовому боксі – легенда боксу дав однозначну відповідь

Попередній бій Олександра Усика проти Ріко Верхувена з Нідерландів багато хто сприйняв як свідчення того, що українець пішов на спад. Однак легенда боксу зі США Рой Джонс-молодший вважає, що справа зовсім не в цьому.

На думку ексчемпіона світу, труднощі для українця спричинив насамперед нестандартний стиль суперника, а не вікові зміни. Про це повідомляє Seconds Out.

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Верховен змусив Усика здаватися непереконливим

"Чи здав Усик? Ні. Взагалі ні. Уся справа у рваному стилі Ріко Верховена. Тільки й усього. Саме виступ Ріко змусив Усика виглядати так, тут без питань", – сказав американець.

Він також прокоментував рішення рефері Марка Лайсона зупинити протистояння після 11-го раунду. Спортсмен вважає, що рефері, ймовірно, намагався вберегти здоров'я Верховена.

Я не збираюся казати, що це була погана зупинка бою. Як на мене, рефері міг би дати поєдинку тривати ще трохи довше, але він, мабуть, просто намагався захистити хлопця. Він, скоріш за все, подумав, що той уже "готовий", і зробив те, що вважав за найкраще. Таке трапляється,

– сказав Джонс.

Чому критикують Усика

39-річний українець був абсолютним фаворитом напередодні бою з Верховеном, який тільки вдруге бився за правилами боксу. Проте з перших раундів Ріко спростував усі прогнози.

Кікбоксер тиснув на Усика та не дозволив чемпіону світу звично домінувати над своїм суперником. Верховен завдав більше ударів за українця і навіть перемагав того за очками після 10-го раунду.

Фатальним для Ріко став 11-й раунд, коли він пропустив від Олександра руйнівний аперкот й опинився на канвасі. Усик намагався нокаутувати суперника, проте рефері ухвалив рішення зупинити бій практично одночасно з фінальним гонгом, що спричинило шквал критики.

У відповідь на критику Лайсон пояснив, що не чув гонг, тому й вирішив зупинити протистояння. У ситуацію втрутився і президент WBC Маурісіо Сулейман, який став на захист рефері. Він наголосив, що рефері захисник здоров'я бійців і повинен зупиняти бій на один удар раніше, аніж пізніше.

Зрештою на критику відреагував член команди українця Якуб Хицький. Він зазначив, що успіх українця применшують на тлі того, що Ріко перевершив очікування.