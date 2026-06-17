Передусім Чісора прокоментував кумедний стиль Кабаєла, який той обрав для спілкування з Усиком. Британець заявив, що Агіт наслідує його, передає Seconds Out.
Дивіться також Йому час зупинитися, – експромоутер Красюк звернувся до Усика
Воррен має заплатити Усику від 10 мільйонів
Також Дерек, який у квітній провів ювілейний 50-й бій у кар'єрі і програв Деонтею Вайлдеру, прокоментував переговорний процес між Усиком і Кабаєлом. Спортсмен підкреслив, що зараз "м'яч на боці Усика".
Ба більше, Чісора вважає, що Френк Воррен, промоутер Кабаєла, має запропонувати 39-річному українцю від 10 до 50 мільйонів гонорару. За таких обставин, як сказав боєць, Олександр без вагань погодиться на бій.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Усик – Кабаєл: головне про бій
- 33-річний Агіт Кабаєл у 2025 році став офіційним претендентом на титул чемпіона світу за версією WBC, здолавши китайця Чжана Чжілея. Після того, як Олександр Усик переміг Верховена, Світова боксерська рада санкціонувала його поєдинок із німецьким боксером.
- Сторонам дали місяць на узгодження умов майбутнього бою, який може пройти в Німеччині вже восени. Однак команда українського чемпіона досі не дала чіткої відповіді щодо цієї зустрічі.
- Напередодні Кабаєл публічно звернувся до Усика, нагадавши, що в нього залишилося близько двох тижнів на підписання контракту. У разі відмови українця він ризикує втратити пояс WBC.
- Скористатися ситуацією намагається колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі. Британець уже відкрито заявив про свій інтерес до бою з Кабаєлом за титул чемпіона WBC.