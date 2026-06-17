Передусім Чісора прокоментував кумедний стиль Кабаєла, який той обрав для спілкування з Усиком. Британець заявив, що Агіт наслідує його, передає Seconds Out.

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Воррен має заплатити Усику від 10 мільйонів

Також Дерек, який у квітній провів ювілейний 50-й бій у кар'єрі і програв Деонтею Вайлдеру, прокоментував переговорний процес між Усиком і Кабаєлом. Спортсмен підкреслив, що зараз "м'яч на боці Усика".

Ба більше, Чісора вважає, що Френк Воррен, промоутер Кабаєла, має запропонувати 39-річному українцю від 10 до 50 мільйонів гонорару. За таких обставин, як сказав боєць, Олександр без вагань погодиться на бій.

Усик – Кабаєл: головне про бій