Фахівець заявив, що Усику потрібно дбати про свою сім'ю та бізнес. Його слова передає ютуб-канал Boxing King Media.

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Красюк порадив Усику завершити кар'єру

Красюк сказав, що якби давав поради, то порадив би Усику наступним "суперником" обрати дружину Катерину, а також приділити час донькам Марії й Лізі, синам і родині загалом. Він підкреслив, що сім'я – це головне, а також, можливо, бізнес-проєкти.

На його думку, саме на цьому боксеру зараз варто зосередитися, і вже час зупинитися.

Промоутер зазначив, що краще піти на годину раніше, аніж на дві хвилини пізніше. Він підкреслив, що така правда життя, і це стосується не тільки боксу, а й усього іншого. За його словами, неможливо заробити всі гроші світу чи перемогти всіх бійців, тому важливо вчасно прийняти правильне рішення.

Красюк також переконаний, що для такої людини, як Усик, який перебуває на піку та досі непереможний, піти з боксу – це вкрай складне рішення.

Коли Усик завершить кар'єру