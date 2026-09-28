Водночас українець не планує повністю відходити від улюбленого виду спорту. Після закінчення виступів він хоче залишитися у боксі та спробувати себе в ролі тренера. Про це спортсмен розповів на ютуб-каналі ConnectujMe.

Чим Усик буде займатися після завершення кар'єри

За його словами, за роки виступів він накопичив значний досвід не лише в боксі, а й у фізичній підготовці та відновленні спортсменів.

Після завершення спортивної кар'єри я хочу спробувати себе в ролі тренера, адже в мене накопичилося чимало знань про бокс. Не лише про бокс, а й про спорт у цілому,

– сказав Усик.

Боксер також наголосив на важливості комплексного підходу до підготовки атлета.

Я бігаю, плаваю, займаюся силовими вправами. Усе це разом, адже ми не лише проводимо бої з тінню чи спаринги. Мені подобаються бої з тінню, подобаються спаринги. Фізична підготовка, масаж, відновлення – це все комплексний процес,

– додав українець.

Усик також зазначив, що бокс, імовірно, залишатиметься частиною його життя і після завершення виступів у професійному ринзі.

Раніше українець заявляв, що його наступний поєдинок може стати останнім у кар'єрі. Влітку Усик звільнив усі свої чемпіонські пояси та назвав майбутній бій "Last dance".

Очікується, що суперником Усика в останньому поєдинку може стати колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер. За попередньою інформацією, бій може відбутися у березні 2027 року у США.