Своїми оцінками щодо потенційного протистояння вже діляться експерти. Зокрема, автор ютуб-каналу "Тайк Майсон" Макс Діденко в інтерв'ю для 24 Каналу назвав українця беззаперечним фаворитом.

Хто переможе в можливому бою Усик – Вайлдер

Американець залишається єдиним топовим надважковаговиком своєї епохи, з яким Усик ще не перетинався в рингу після своїх тріумфів над Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі.

Якщо буде бій Усик – Вайлдер, то Усик є величезним фаворитом. Вайлдер уже, скажімо так, далеко не торт, це вже збитий льотчик, тому шанси в моїх очах десь 80 на 20 на користь Олександра. Єдиний аргумент Вайлдера – це його потужний, сильний удар, такий гарматний, але він дуже помітний, і я думаю, що Олександр зможе його нівелювати,

– сказав Діденко.

Попри те, що команда українця паралельно розглядає можливість проведення трилогії проти Ф'юрі, саме бій проти "Бронзового бомбардувальника" в США наразі називають пріоритетним варіантом.

Обидва боксери підходять до ймовірного протистояння після перемог. Усик у своєму останньому поєдинку достроково здолав зірку кікбоксингу Ріко Верховена в Єгипті. Вайлдер, своєю чергою, у квітні переміг роздільним рішенням суддів британського боксера Дерека Чісору в Лондоні.