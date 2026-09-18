Эксперты уже делятся своими оценками относительно возможного противостояния. В частности, автор ютуб-канала "Тайк Майсон" Макс Диденко в интервью для 24 Канала назвал украинца бесспорным фаворитом.

Кто победит в возможном бою Усик – Уайлдер

Американец остается единственным топовым супертяжеловесом своей эпохи, с которым Усик еще не пересекался на ринге после своих триумфов над Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Если состоится бой Усик – Уайлдер, то Усик будет явным фаворитом. Уайлдер уже, скажем так, далеко не торт, это уже сбитый пилот, поэтому шансы, на мой взгляд, где-то 80 на 20 в пользу Александра. Единственный аргумент Уайлдера – это его мощный, сильный удар, такой пушечный, но он очень заметный, и я думаю, что Александр сможет его нивелировать,

– сказал Диденко.

Несмотря на то, что команда украинца параллельно рассматривает возможность проведения трилогии против Фьюри, именно бой против "Бронзового бомбардировщика" в США пока называют приоритетным вариантом.

Оба боксера подходят к вероятному противостоянию после побед. Усик в своем последнем поединке досрочно одолел звезду кикбоксинга Рико Верховена в Египте. Уайлдер, в свою очередь, в апреле победил раздельным решением судей британского боксера Дерека Чисору в Лондоне.