Усик відверто зізнався, що мотивує його продовжувати кар'єру у боксі
- Олександр Усик розповів, що продовжує кар'єру в боксі завдяки підтримці дружини Катерини та мами, заявляючи, що любить свою роботу.
- Усик втратив титул WBO, але вважає це тимчасовим, підкресливши, що його улюблений пояс завжди залишиться зеленого кольору.
Олександр Усик досяг абсолютних висот у професійній кар'єрі. Українському боксеру радять покинути ринг, адже йому більше нічого доводити.
Проте Усик не збирається завершувати кар'єру. Український боксер розповів, що мотивує його продовжувати битися, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing King Media.
Чому Усик продовжує битися?
Український боксер заявив, що для нього дружина Катерина є головним мотиватором. Окрім того, він також згадав маму, наголосивши, що кожного разу говорить їй, що це його робота і він це любить.
Усик також підкреслив, що відчує, коли потрібно буде завершити кар'єру. Він заявив, що це не така робота, з якою людина приходить втомлена та нічого не хоче робити, у нього все навпаки.
Я працюю 3 місяці, 6, 1,5 року, але у мене іноді є відпочинок. Це час відпочинку для моєї родини. Кожен раз. Тепер моя поїздка – це не тільки відпочинок, це робота та відпочинок, більше роботи,
– розповів Усик.
Нагадаємо, що Усик залишився без титулу WBO. Таким чином він втратив статус абсолютного чемпіона світу.
Що сказав Усик про втрату "абсолюту"?
Український боксер виступив на конвенції Всесвітної боксерської ради (WBC) із інтригуючою заявою стосовно звання абсолютного чемпіона світу. Він наголосив, що це тимчасово.
"Я радий бути тут. Слухайте, у мене є чотири пояси, так? Тепер три. Багато людей кажуть: "Гей, ти не абсолютний чемпіон". Окей, це тимчасово. У мене чотири пояси, але мій улюблений – зеленого кольору, завжди. Маурісіо, дякую за все, що ти робиш. Мені подобається Таїланд. Я тут вперше, але я повернуся, дякую", – сказав боксер.
Нагадаємо, що Усик мав битися проти Фабіо Вордлі, який після перемоги над Джозеом Паркером став головним претендентом на титул WBO.
Що відомо про майбутнє Усика?
Усику радять завершити кар'єру, адже йому вже 38 років. Після перемоги у бою з Даніелем Дюбуа у липні 2025 року він наголосив, що цей вік це лише початок.
А нещодавно на Kyiv International Economic Forum український боксер розповів скільки ще планує боксувати. Зі слів Усика, він хоче битися до 41 року.
Згодом він назвав боксера, з яким хотів би провести наступний поєдинок. Усик планує побитися з Деонтеєм Вайлдером у наступному році.
Також він висловився щодо поєдинку Пол – Джошуа. Український боксер заявив, що молитиметься за блогера, адже хоче зустрітися з ним у бою в октагоні.
Відзначимо, що Усик також не виключив варіант побитися з Енді Руїсом. Українець заявив, що можливо бій відбудеться після протистояння з Вайлдером.