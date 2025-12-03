Усик откровенно признался, что мотивирует его продолжать карьеру в боксе

Александр Усик достиг абсолютных высот в профессиональной карьере. Украинскому боксеру советуют покинуть ринг, ведь ему больше нечего доказывать.

Однако Усик не собирается завершать карьеру. Украинский боксер рассказал, что мотивирует его продолжать драться, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing King Media.

Почему Усик продолжает драться?

Украинский боксер заявил, что для него жена Екатерина является главным мотиватором. Кроме того, он также вспомнил маму, подчеркнув, что каждый раз говорит ей, что это его работа и он это любит.

Усик также подчеркнул, что почувствует, когда нужно будет завершить карьеру. Он заявил, что это не такая работа, с которой человек приходит уставший и ничего не хочет делать, у него все наоборот.

Я работаю 3 месяца, 6, 1,5 года, но у меня иногда есть отдых. Это время отдыха для моей семьи. Каждый раз. Теперь моя поездка – это не только отдых, это работа и отдых, больше работы,

– рассказал Усик.

Напомним, что Усик остался без титула WBO. Таким образом он потерял статус абсолютного чемпиона мира.

Что сказал Усик о потере "абсолюта"?

Украинский боксер выступил на конвенции Всемирного боксерского совета (WBC) с интригующим заявлением относительно звания абсолютного чемпиона мира. Он отметил, что это временно.

"Я рад быть здесь. Слушайте, у меня есть четыре пояса, да? Теперь три. Многие люди говорят: "Эй, ты не абсолютный чемпион". Окей, это временно. У меня четыре пояса, но мой любимый – зеленого цвета, всегда. Маурисио, спасибо за все, что ты делаешь. Мне нравится Таиланд. Я здесь впервые, но я вернусь, спасибо", – сказал боксер.

Напомним, что Усик должен был драться против Фабио Уордли, который после победы над Джозеом Паркером стал главным претендентом на титул WBO.

Что известно о будущем Усика?