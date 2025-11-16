Не футбол чи тренерство: Усик відверто розповів, чим планує займатись після закінчення кар'єри

Абсолютний чемпіон світу у хевівейті Олександр Усик розповів, що продовжить свою професійну кар'єру ще до 41-го року. Однак боксер вже визначився, чим буде займатись після того, як повішає рукавички на цвях.

Непереможний українець після закінчення боксерської кар'єри хоче кардинально змінити свій фах. Олександр Усик хоче зайнятись творчістю, передає 24 Канал із посиланням на інстаграм журналіста Dior-Ilkhom Iskhakov.

Чим Усик планує займатись після закінчення кар'єри?

Український боксер обрав творчий шлях у кіно чи співах. Усик зізнався, що хотів би зіграти гангстера у якомусь фільмі. Таку відвертість він видав під час візиту в Узбекистан, де був у ролі почесного гостя вечора боксу.

Піду працювати в кіно, співаком можливо,

– заявив Олександр.

Чим хоче займатись Усик: дивіться відео

Чим займається Усик поза боксерським рингом?

Нагадаємо, що зйомки кіно не будуть новизною у житті Усика. Олександр знявся у стрічці ""The Smashing Machine", де зіграв українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина. Була така інформація, що цей фільм може потрапити у номінацію на Оскар.

Також Олександр має футбольний слід у своєму житті. У боксера є чинний контракт із учасником УПЛ житомирським Поліссям.

Абсолютний чемпіон чимало зароблених грошей інвестував у нерухомість, як в Україні, так і за кордоном.

Навесні 2025 року Усик успішно захистив дисертацію, ставши доктором філософії. Хоча за цей крок боксера розкритикували.

Нещодавно Усик розповів для відео у своєму інстаграмі, що вже побудував в Україні невеличкий спортивний центр з 25-метровим басейном на три доріжки. Туди можна приїхати порибалити, отренуватися, або з командою провести збори, поруч вже будується ресторан.

Раніше колишній чемпіон світу Тоні Белью в інтерв'ю Froch On Fighting розповідав про особисту розмову із Усиком про його життя на пенсії.

"Коли я його інтерв'ював на Лондонському колесі, я сів з ним, і він спитав, як я живу на пенсії – чи не нудно. Здавалося, він мене випитує, ставлячи питання, які я мав би ставити йому. Він сказав, що хоче віддати щось назад. Він хоче допомогти Україні, бути частиною тренерської роботи в аматорській системі", – говорив Белью.