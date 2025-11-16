Не футбол или тренерство: Усик откровенно рассказал, чем планирует заниматься после окончания карьеры

Абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик рассказал, что продолжит свою профессиональную карьеру еще до 41-го года. Однако боксер уже определился, чем будет заниматься после того, как повесит перчатки на гвоздь.

Непобедимый украинец после окончания боксерской карьеры хочет кардинально изменить свою профессию. Александр Усик хочет заняться творчеством, передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм журналиста Dior-Ilkhom Iskhakov.

Чем Усик планирует заниматься после окончания карьеры?

Украинский боксер выбрал творческий путь в кино или пении. Усик признался, что хотел бы сыграть гангстера в каком-то фильме. Такую откровенность он выдал во время визита в Узбекистан, где был в роли почетного гостя вечера бокса.

Пойду работать в кино, певцом возможно,

– заявил Александр.

Чем занимается Усик вне боксерского ринга?

Напомним, что съемки кино не будут новизной в жизни Усика. Александр снялся в фильме "The Smashing Machine", где сыграл украинского бойца ММА Игоря Волчанчина. Была такая информация, что этот фильм может попасть в номинацию на Оскар.

Также Александр имеет футбольный след в своей жизни. У боксера есть действующий контракт с участником УПЛ житомирским Полесьем.

Абсолютный чемпион немало заработанных денег инвестировал в недвижимость, как в Украине, так и за рубежом.

Весной 2025 года Усик успешно защитил диссертацию, став доктором философии. Хотя за этот шаг боксера раскритиковали.

Недавно Усик рассказал для видео в своем инстаграме, что уже построил в Украине небольшой спортивный центр с 25-метровым бассейном на три дорожки. Туда можно приехать порыбачить, отренуватися, или с командой провести сборы, рядом уже строится ресторан.

Ранее бывший чемпион мира Тони Белью в интервью Froch On Fighting рассказывал о личном разговоре с Усиком о его жизни на пенсии.

"Когда я его интервьюировал на Лондонском колесе, я сел с ним, и он спросил, как я живу на пенсии – не скучно ли. Казалось, он меня выспрашивает, задавая вопросы, которые я должен был бы задавать ему. Он сказал, что хочет отдать что-то обратно. Он хочет помочь Украине, быть частью тренерской работы в любительской системе", – говорил Белью.