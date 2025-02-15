Не хочу битись, – Усик відверто розповів, коли проведе наступний бій

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у хевівейті Олександр Усик почав розкривати карти щодо свого наступного двобою. Уся увага українського боксера прикута до 22 лютого.

У цей день відбудеться вечір боксу в Ер-Ріяді, який очолить бій Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера. У ньому "Динаміт" захищатиме свій титул чемпіона світу за версією IBF у хевівейті.

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Усик не поспішає повертатись у ринг

Саме у цьому двобою визначиться наступний суперник непереможного Олександра Усика. Тому уся увага боксера та його команди прикута до цієї зустрічі у Саудівській Аравії.

Кривдник Тайсона Ф'юрі не став називати конкретний термін повернення у ринг заради офіційного поєдинку, пише 24 Канал із посиланням на ESPN.

Коли я проведу наступний бій? Я поки не хочу. Мій план зараз – повернення в Україну. Життя з друзями, спорт, бізнес. Зараз я відпочиваю. Зараз я чекаю 22 лютого,

– заявив Усик.

Нещодавно Олександр запевнив, що його кар'єра підходить до логічного закінчення. Попереду у нього ще максимум два поєдинки.

Слід відзначити, якщо наступний бій Усика буде за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Олександр може вдруге зійтись у ринзі проти Дюбуа, якщо той переможе Паркера. Влітку 2023-го Усик переміг "Динаміта" технічним нокаутом у 9-му раунді. Українець оформив свою дострокову перемогу після удару нижче пояса від британця у 5-му раунді.

Нагадаємо, що Дюбуа вже викликав на реванш непереможного українця після другого бою Усика із Тайсоном Ф'юрі (грудень 2024-го). Українець залюбки прийняв цю пропозицію.