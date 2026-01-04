Усик стримано відповів, чи нокаутує Вайлдера

Олександр Усик висловив своє бажання провести бій проти Деонтея Вайлдера у 2026 році. Наразі тримають перемовини щодо ймовірного протистояння.

Якщо сторони домовлять про бій, то зустріч Усик – Вайлдер може відбутись вже у першій половині нового року. Олександр Усик доволі стримано відповів на запитання щодо можливої перемоги нокаутом над Деонтеєм Вайлдером, інформує 24 Канал із посиланням на The Ring.

До теми Усик пояснив, чому обрав наступним суперником Вайлдера

Чи може Усик нокаутувати Вайлдера?

Український чемпіон не поспішає робити сміливі заяви про свою майбутню дострокову звитягу над "Бронзовим бомбардувальником".

Побачимо. Так, це може статися,

– відповів Усик.

Натомість Вайлдер у коментарі talkSPORT розповів про омріяну перемогу над Усиком. Деонтей не лише впевнений у свої майбутній звитязі, а й заявив, що здолає непереможного українця нокаутом. Американець досі вірить у свій удар правою рукою.

"У бою з Усиком мені потрібно активно рухатися і працювати джебом, щоб знайти свій удар правою рукою. Я вірю, що якщо нормально прикладуся з правої, то це буде руйнівним для будь-якого суперника. Це буде нокаут", – сказав Деонтей.

40-річний американський боксер назвав фактори, за рахунок яких може перемогти Усика.

Бій Усик – Вайлдер міг відбутись декілька років тому?

Сергій Лапін, директор команди українського чемпіона, у коментарі WBN зізнався, що бій Усик – Вайлдер міг відбутись ще у 2020 році. Ще шість років тому у них виникла ідея протистояння проти "Бронзового бомбардувальника". Однак тоді він не відбувся через певні обставини.

"Ідея бою з Вайлдером у США з'явилася в Олександра ще у 2020 році. На жаль, тоді обставини не склалися – не все залежало від нас, і рівень організаційної готовності просто не дозволяв провести цей поєдинок так, як він того заслуговував. Зараз ситуація інша – і за масштабом, і за можливостями", – заявив Лапін.

Що відомо про ймовірний бій Усик – Вайлдер?