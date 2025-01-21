Однак йому довелось багато чого пережити, аби дістатись до олімпу. Боксер поділився найгіршим спогадом з початку своєї кар'єри, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

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Початок кар'єри Усика

Олександр Усик розповів, що він пережив один з найгірших моментів у боксі на початку своєї кар'єри. Труднощі спіткали Короля хевівейта зі своїм першим спаринг-партнером Сергієм Лапіним.

Український чемпіон зазначив, що він його бив в обличчя та корпус так, що хотілось скоріше закінчити спаринг. Однак, попри всі благання боксера тренер відмовляв зупинити тренування.

Я говорив Сергію: Будь ласка, вдар мене в обличчя – я упаду. Тому що в мене дуже боліло серце. Воно немов говорило, що я божевільний. Я говорив: Будь ласка, зупиніть це,

– розповів Усик.

Олександр підкреслив, що в нього тоді не було навіть шолому, а тільки рукавички. Зі слів українського чемпіона, тренування також проходило в імпровізованому залі, де не було рингу.

Зазначимо, що на цей час Олександр Усик переміг у 23 поєдинках, з яких 14 закінчились нокаутом. Також український боксер став першим абсолютним чемпіоном у хевівейті за 25 років.