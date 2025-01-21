Однако ему пришлось многое пережить, чтобы добраться до олимпа. Боксер поделился худшим воспоминанием с начала своей карьеры, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

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Начало карьеры Усика

Александр Усик рассказал, что он пережил один из худших моментов в боксе в начале своей карьеры. Трудности постигли Короля хевивейта со своим первым спарринг-партнером Сергеем Лапиным.

Украинский чемпион отметил, что он его бил в лицо и корпус так, что хотелось поскорее закончить спарринг. Однако, несмотря на все мольбы боксера тренер отказывал остановить тренировку.

Я говорил Сергею: Пожалуйста, ударь меня в лицо – я упаду. Потому что у меня очень болело сердце. Оно словно говорило, что я сумасшедший. Я говорил: Пожалуйста, остановите это,

– рассказал Усик.

Александр подчеркнул, что у него тогда не было даже шлема, а только перчатки. Со слов украинского чемпиона, тренировка также проходила в импровизированном зале, где не было ринга.

Отметим, что в настоящее время Александр Усик победил в 23 поединках, из которых 14 закончились нокаутом. Также украинский боксер стал первым абсолютным чемпионом в хевивейте за 25 лет.