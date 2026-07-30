"А може, не варто завершувати кар'єру?": Усик зробив відверте зізнання про своє майбутнє

Український боксер Олександр Усик розповів, коли збирається завершити виступи на професійному рингу. Водночас спортсмен також пояснив причини, через які він наразі продовжує свою кар'єру.

В інтерв'ю Boxing King Media 39-річний боксер підтвердив підготовку до свого прощального поєдинку під назвою "Останній танець". Про намір провести цей фінальний бій він оголосив після того, як звільнив свої чемпіонські пояси.

Що відомо про останній бій Усика та завершення кар'єри

За словами боксера, його команда вже працює над організацією наступного поєдинку, однак поспішати з вибором суперника він не збирається.

У мене небагато інформації, але зараз команда працює над моїм наступним боєм. Якщо я не отримаю гарної пропозиції, то почекаю,

– сказав Усик.

Українець наголосив, що продовжує кар'єру не заради грошей, а через бажання залишити ще вагоміший слід в історії боксу. Він зізнався, що спорт став невід'ємною частиною його життя.

Я тренуюся. Я дисциплінований. Дисципліна – це моє життя. Зараз справа не в роботі та не у грошах, а лише у спадщині та боях. Спорт – це проблема, бо він як наркотик, як залежність. Я розумію, що в мене є щонайбільше два роки на спорт найвищого рівня,

– зазначив він.

Водночас Усик визнав, що після завершення професійної кар'єри хоче зберегти здоров'я та жити повноцінним життям.

Іноді замислюєшся: а може, не варто завершувати кар'єру? Але я хочу після неї жити повноцінним життям, а не мати проблем зі здоров'ям. У мене є гроші, є можливості. Але в мене є команда: ти тренуєшся, їдеш до тренувального табору, на бої, подорожуєш. Це життя, ти не можеш просто зупинитися. До цього йдеш крок за кроком,

– додав боксер.

За попередньою інформацією, найбільш імовірним суперником Усика у прощальному поєдинку залишається американець Деонтей Вайлдер. Організатори розглядають можливість проведення бою у США наприкінці 2026 або на початку 2027 року.

Свій попередній поєдинок Усик провів 23 травня, коли здобув дострокову перемогу над нідерландцем Ріко Верховеном, завершивши бій технічним нокаутом. Після цієї перемоги українець довів свій професійний рекорд до 25 перемог у 25 боях, 16 з яких завершив нокаутом.