Усик зізнався, скільки боїв залишилось у його кар'єрі

Олександр Усик нещодавно оголосив про продовження професійної кар'єри до 41-го року. Тому у боксерській спільноті почали обговорювати, скільки ж ще офіційних поєдинків залишилось провести непереможному українцю.

Олександр Усик під час візиту в Узбекистан розставив усі крапки над "і" щодо своєї кар'єри. Український абсолютний чемпіон світу розповів про свій план, передає 24 Канал із посиланням на інстаграм журналіста Dior-Ilkhom Iskhakov.

Оце так Усик пролетів повз перше місце рейтингу найкращих боксерів планети

Скільки боїв залишилось у кар'єрі Усика?

Непереможний українець назвав конкретну цифру поєдинків, які планує провести до відходу на заслужену пенсію.

Три, думаю. Це мій план,

– відповів Усик.

Скільки боїв залишилось у кар'єрі Усика: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше Усик не лише зробив гучну заяву щодо своєї кар'єри, а й заявив, що вже розпочав готуватись до наступного бою у своєму тренувальному таборі в Іспанії. Олександр не розкрив ім'я свого суперника, але вже отримав обов'язкового претендента на двобій. Ним став непереможний британець Фабіо Вордлі.

"До 41 року я буду боксувати. А далі побудую академію спорту, буду там тренувати й тренуватися", – говорив Усик у відео "Новини.LIVE".

Які останні новини про Олександра Усика?

Наразі немає офіційної інформації щодо можливого бою Усика проти Вордлі. Багато хто вважає, що українець не захоче ризикувати усім заради такого неприбуткового двобою. Про це заявляв навіть колишній промоутер українського боксера Олександр Красюк.

Абсолютний чемпіон у компанії іншого непереможного боксера Теренса Кроуфорда відвідав вечір боксу в Узбекистані. На його очах узбек Баходір Джалолов нокаутував Соломона Адебайо.

Статистика Усика складає 24 переможні зустрічі (15 – нокаутом). У своєму крайньому бою Олександр нокаутував Даніеля Дюбуа у реванші. Вордлі вважає, що має усі козирі та шанси завдати дебютної поразки у кар'єрі боксера з Криму.

Натомість за спиною Фабіо 20 переможних поєдинків (19 – нокаутом). Статус обов'язкового претендента на бій із Усиком британець завоював у протистоянні проти Джозефа Паркера (25 жовтня 2025 року).

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!