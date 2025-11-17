Усик розповів, який бій мріяв провести

Олександр Усик чекає офіційного призначення свого наступного бою. Водночас український непереможний боксер заговорив про омріяного суперника.

Цікаво, що його вибір не припав на жодного сучасного боксера. Олександр Усик заглибився в історію та назвав Мухаммеда Алі, інформує 24 Канал із посиланням на інстаграм журналіста Dior-Ilkhom Iskhakov.

З ким мріє побитись Усик?

Український абсолютний чемпіон обрав свого кумира, з яким ще й народився в один день, але різні роки – 17 січня.

Водночас Усик зізнався, хто із сучасних боксерів йому симпатизує. Тут Олександр теж без вагань обрав непереможного американського "Мисливця" Теренса Кроуфорда, якого назвав братом.

До слова. Мухаммед Алі здобув на професіоналах 56 перемог (37 – нокаутом), зазнавши при цьому 5-ти поразок. Востаннє кумир Усика виходив у ринг у 1981-му, коли програв Тревору Бербіку (дані BoxRec).

Відзначимо, що Усик разом із Кроуфордом постали почесними гостями на вечорі боксу в Узбекистані. Непереможні боксери не лише зробили спільні фото, а й провели дружній спаринг.

У цьому ж коментарі узбецькому журналісту Усик відверто розповів, чим планує зайнятись після закінчення кар'єри.

Ще раніше у команді українського боксера розповіли, який бій мріє провести Усик. Про це розповів директор команди українського "Кота" Сергій Лапін.

"Мрія Олександра Усика – це битися на НСК «Олімпійському» в Києві. Але, дивлячись на те, що Росія щоденно запускає сотні ракет по Україні, організація бою вдома зараз просто неможлива", – процитувало слова Лапіна видання World Boxing News.

Які останні новини про Олександра Усика?

Була інформація, що Усик вже розпочав підготовку до свого наступного бою, а в його тренувальний табір завітав Ентоні Джошуа, якого він скривдив двічі. Ей Джей хоче використати такий досвід у таборі Олександра, як частину підготовки до бою проти Джейка Пола.

Натомість українець отримав обов'язкового суперника, яким став Фабіо Вордлі. Хоч британець зберігає статус непереможного боксера, але Усика може не привабити такий двобій. Є велика ймовірність, що Олександр відмовиться від такого поєдинку, аби не ризикувати усім заради неприбуткового протистояння.

У такому випадку українець втратить чемпіонський титул WBO, за який зможуть побитись Вордлі та Мозес Ітаума.

