Усик рассказал, какой бой мечтал провести

Александр Усик ждет официального назначения своего следующего боя. В то же время украинский непобедимый боксер заговорил о желанном сопернике.

Интересно, что его выбор не пал ни на одного современного боксера. Александр Усик углубился в историю и назвал Мухаммеда Али, информирует 24 Канал со ссылкой на инстаграм журналиста Dior-Ilkhom Iskhakov.

Стоит узнать Усик признался, сколько боев осталось в его карьере

С кем мечтает подраться Усик?

Украинский абсолютный чемпион выбрал своего кумира, с которым еще и родился в один день, но разные годы – 17 января.

В то же время Усик признался, кто из современных боксеров ему симпатизирует. Здесь Александр тоже без колебаний выбрал непобедимого американского "Охотника" Теренса Кроуфорда, которого назвал братом.

К слову. Мухаммед Али одержал на профессионалах 56 побед (37 – нокаутом), потерпев при этом 5-ти поражений. Последний раз кумир Усика выходил в ринг в 1981-м, когда проиграл Тревору Бербику (данные BoxRec).

Отметим, что Усик вместе с Кроуфордом предстали почетными гостями на вечере бокса в Узбекистане. Непобедимые боксеры не только сделали совместные фото, но и провели дружеский спарринг.

В этом же комментарии узбекскому журналисту Усик откровенно рассказал, чем планирует заняться после окончания карьеры.

Еще раньше в команде украинского боксера рассказали, какой бой мечтает провести Усик. Об этом рассказал директор команды украинского "Кота" Сергей Лапин.

"Мечта Александра Усика – это драться на НСК "Олимпийском" в Киеве. Но, глядя на то, что Россия ежедневно запускает сотни ракет по Украине, организация боя дома сейчас просто невозможна", – процитировало слова Лапина издание World Boxing News.

Какие последние новости об Александре Усике?

Была информация, что Усик уже начал подготовку к своему следующему бою, а в его тренировочный лагерь приехал Энтони Джошуа, которого он обидел дважды. Эй Джей хочет использовать такой опыт в лагере Александра, как часть подготовки к бою против Джейка Пола.

Зато украинец получил обязательного соперника, которым стал Фабио Уордли. Хотя британец сохраняет статус непобедимого боксера, но Усика может не привлечь такой поединок. Есть большая вероятность, что Александр откажется от такого поединка, чтобы не рисковать всем ради неприбыльного противостояния.

В таком случае украинец потеряет чемпионский титул WBO, за который смогут подраться Уордли и Мозес Итаума.

Быть в курсе всех боксерских поединков – чрезвычайно просто. С betking болельщикам доступны все топовые бои, лучшие коэффициенты и результативные прогнозы. Лицензированный букмекер – твой проводник в мире бокса!