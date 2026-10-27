Усик отримає доступ до бункера на шоу за кордоном: що відомо про загрозу для боксера

Про потенційні заходи захисту спортсменів повідомили World Boxing News у соцмережі X. Занепокоєння пов'язане з безпековою ситуацією в регіоні та ризиками атак на території Саудівської Аравії.

Реклама Adv

Яка причина такого рішення

За повідомленнями, останніми тижнями під удар потрапляли саудівські аеропорти, зокрема головний у столиці. На тлі загроз частину спортивних заходів у країні скасували або перенесли. Це також викликало запитання щодо безпеки учасників масштабних боксерських вечорів і вболівальників, які відвідують такі події.

Чи справді Усик і Канело матимуть доступ до бункерів

За інформацією, відомі боксери потенційно можуть скористатися спеціальними підземними укриттями, якщо атаки на Ер-Ріяд посиляться.

Канело та Усик можуть отримати доступ до захисту в підземному бункері, якщо атаки на Ер-Ріяд посиляться– йдеться в повідомленні.

Однак наразі немає офіційних даних про те, чи передбачені для спортсменів такі укриття та які саме заходи евакуації можуть застосувати в разі надзвичайної ситуації.

Окреме питання стосується глядачів. Невідомо, чи матимуть уболівальники доступ до належно обладнаних захисних приміщень у разі загострення ситуації.

Наступний бій Канело

На 31 жовтня в Ер-Ріяді запланований поєдинок Сауля Альвареса проти Крістіана Мбіллі. Очікується, що зустріч стане головною подією боксерського вечора в Саудівській Аравії.

Мексиканець має намір повернутися до боротьби за чемпіонський титул WBC у другій середній вазі після поразки від Теренса Кроуфорда у вересні 2025 року.