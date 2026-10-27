Усик получит доступ к бункеру на шоу за рубежом: что известно об угрозе для боксера

О возможных мерах по обеспечению безопасности спортсменов сообщили World Boxing News в социальной сети X. Обеспокоенность связана с обстановкой в регионе и рисками атак на территории Саудовской Аравии.

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В чем причина такого решения

По сообщениям, в последние недели под удары попадали саудовские аэропорты, в частности главный в столице. На фоне угроз часть спортивных мероприятий в стране отменили или перенесли. Это также вызвало вопросы относительно безопасности участников масштабных боксерских вечеров и болельщиков, посещающих такие события.

Действительно ли Усик и Канело будут иметь доступ к бункерам

По имеющейся информации, известные боксеры потенциально могут воспользоваться специальными подземными укрытиями, если атаки на Эр-Рияд усилятся.

Канело и Усик могут получить доступ к укрытию в подземном бункере, если атаки на Эр-Рияд усилятся– говорится в сообщении.

Однако пока нет официальных данных о том, предусмотрены ли для спортсменов такие укрытия и какие именно меры эвакуации могут быть приняты в случае чрезвычайной ситуации.

Отдельный вопрос касается зрителей. Неизвестно, будет ли у болельщиков доступ к должным образом оборудованным защитным помещениям в случае обострения ситуации.

Следующий бой Канело

На 31 октября в Эр-Рияде запланирован поединок Сауля Альвареса против Кристиана Мбилли. Ожидается, что встреча станет главным событием боксерского вечера в Саудовской Аравии.

Мексиканец намерен вернуться к борьбе за чемпионский титул WBC во втором среднем весе после поражения от Теренса Кроуфорда в сентябре 2025 года.