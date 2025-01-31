"Залазить у голову": відомий тренер назвав головну особливість Усика

Олександр Усик провів чимало видовищних поєдинків у своїй кар'єрі. Український боксер став абсолютним чемпіонм світу та залишається непереможеним у професійному ринзі.

Шейн Макгіган прокоментував досягнення Олександра Усика. Відомий тренер назвав особливість та перевагу українського чемпіона над іншими боксерами, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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У чому перевага Усика

Шейн Макгіган згадав обидва бої Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі. Тренер поділився думкою, чому "Циганський король" не зміг перемогти українського чемпіона.

Британський спеціаліст також виокремив головну особливість Усика, яка допомогла йому здолати Ф'юрі. На його думку, це навіть не фізична сила боксера.

Перший бій не створював передумов для реваншу. А у другому бою для Тайсона все взагалі пішло не так. Знаєте у чому головна особливість Усика? Олександр розумний боксер, який тебе завжди прораховує та залазить у голову. У Тайсона просто закінчились ідеї, у нього були б шанси перемогти Усика, якби він вийшов на бій на задній нозі із меншою вагою. Однак Ф'юрі досі небезпечний, адже він щиро вірить, що переміг у реванші,

– сказав Макгіган.

Нагадаємо, що у першому поєдинку Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Він став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі вперше за останні 25 років, зібравши усі пояси.

У другому бою Усик переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів. Український боксер захистив чемпіонські титули та підтвердив звання Короля хевівейту.