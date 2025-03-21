"Це вражає": тренер Дюбуа розхвалив Усика

Дон Чарльз назвав бажаного суперника для Даніеля Дюбуа. Тренер "Динаміта" хоче, щоб його підопічний бився проти Олександра Усика.

Спеціаліст висловився стосовно реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Тренер британця розхвалив українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

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Що сказав тренер Дюбуа

Дон Чарльз заявив, що найбільше всього хоче побачити реванш Усик – Дюбуа. Тренер Даніеля підкреслив, що Олександр, мабуть, також хотів би другий бій, якби був у подібній ситуації.

Спеціаліст розхвалив Олександра Усика, назвавши його справжнім чоловіком. Адже український чемпіон міг завершити кар'єру та не дати другого шансу Даніелю Дюбуа, тим паче, що він досяг всього.

Це вражає, що він публічно заявив, що хоче два бої, чи не так? Не знаю, хто буде другим суперником, але він сказав, що хоче бій з Даніелем і ще з кимось,

– сказав Чарльз.

Дон Чарльз заявив, що не має значення, що чекає на Усика далі, але він уже увійшов в історію. Тренер Дюбуа назвав Олександра одним з найвеличніших боксерів свого покоління.

Раніше Дон Чарльз висловився стосовно рішення WBO змусити Олександра Усика битись проти Джозефа Паркера. Тренер Дюбуа наголосив, що новозеландець заслужив бій проти українського чемпіона.