Тепла зустріч колишніх суперників: стало відомо, що Усик обговорив з Джошуа

В ніч з 22 на 23 лютого в аравійському Ер-Ріяді відбувся видовищний вечір боксу. На спортивне шоу завітали чимало іменитих спортсменів, аби насолодитися відмінними поєдинками.

Серед почесних гостей були Олександр Усик та Ентоні Джошуа. Український чемпіон тепло поспілкувався з колишнім суперником, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing King Media.

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Усик побесідував з Джошуа

Олександр Усик обговорив з Ентоні Джошуа багато різних тем. Зі слів українця, вони пригадали минуле та поспілкувались про життя. Зокрема, про своїх дітей.

Український чемпіон тепло висловився щодо ЕйДжея. Усик вважає британця хорошою людиною. Також Олександр дав декілька порад Джошуа щодо того, як захищатись у рингу.

Ми говорили про життя, про бокс, про дітей, просто загадали наші бої. ЕйДжей – чудовий чемпіон, чудова людина. Що мені подобається в ньому? Хороша поведінка, посмішка. Він чудовий хлопець,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик бився з Ентоні Джошуа у 2021 та 2022 роках. В обох поєдинках український чемпіон здолав британського боксера.