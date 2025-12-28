Усик запалив на вечорі боксу в Ер-Ріяді: відео веселих танців українця

В Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся вечір боксу The Ring V: Night of the Samurai. Одним із гостей боксерського шоу став Олександр Усик.

Олександр Усик приїхав на боксерську подію у компанії своєї старшої доньки Єлизавети та директора команди Сергія Лапіна. Український боксер запалив у ринг-сайді, пише 24 Канал.

Оце так Усик може залишитися без титулів: промоутер поділився деталями

Як Усик запалив у ринг-сайді в Ер-Ріяді?

Декілька разів Усик зіграв на камеру. На своєму місці поруч із рингом Олександр демонстрував оператору різні жести та навіть зміг трохи підтанцьовувати у кріслі. Така весела поведінка українського чемпіона розвеселила людей поруч та глядачів у соцмережах.

Відео запальних рухів Усика

Відзначимо, що також поруч із Олександром сидів промоутер Едді Хірн.

Коли та з ким планує побитись Усик?

У тік тоці Усика з'явився його коментар про те, коли та з ким планує провести наступний поєдинок. Олександр не став називати конкретної дати.

"Наступного року я хочу битися з "Бронзовим бомбардувальником. Так, Вайлдером", – сказав Усик.

Нагадаємо, що раніше українець вже говорив про бажання побитись із Деонтеєм Вайлдером у 2026-му. Американець готовий вийти у ринг проти непереможного Усика та вже навіть мріє про перемогу нокаутом над українським чемпіоном.

Вже навіть була інформація, що між командами боксерів ведуться перемовини. Якщо вони увінчаються успіхом, то бій можна буде побачити у першій половині наступного року.

Що відомо про вечір боксу в Ер-Ріяді?