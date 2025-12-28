Усик зажег на вечере бокса в Эр-Рияде: видео веселых танцев украинца
- Александр Усик посетил вечер бокса в Эр-Рияде и развлекался на ринг-сайте, подтанцовывая и взаимодействуя с оператором.
- Усик заявил о своем желании драться с Деонтеем Уайлдером в следующем году, хотя конкретная дата поединка еще не определена.
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса The Ring V: Night of the Samurai. Одним из гостей боксерского шоу стал Александр Усик.
Александр Усик приехал на боксерское событие в компании своей старшей дочери Елизаветы и директора команды Сергея Лапина. Украинский боксер зажег в ринг-сайде, пишет 24 Канал.
Вот так Усик может остаться без титулов: промоутер поделился деталями
Как Усик зажег в ринг-сайде в Эр-Рияде?
Несколько раз Усик сыграл на камеру. На своем месте рядом с рингом Александр демонстрировал оператору различные жесты и даже смог немного подтанцовывать в кресле. Такое веселое поведение украинского чемпиона развеселило людей рядом и зрителей в соцсетях.
Видео зажигательных движений Усика
Отметим, что также рядом с Александром сидел промоутер Эдди Хирн.
Когда и с кем планирует подраться Усик?
У тик токе Усика появился его комментарий о том, когда и с кем планирует провести следующий поединок. Александр не стал называть конкретной даты.
"В следующем году я хочу драться с "Бронзовым бомбардировщиком. Да, Уайлдером", – сказал Усик.
Напомним, что ранее украинец уже говорил о желании подраться с Деонтеем Уайлдером в 2026-м. Американец готов выйти в ринг против непобедимого Усика и уже даже мечтает о победе нокаутом над украинским чемпионом.
Уже даже была информация, что между командами боксеров ведутся переговоры. Если они увенчаются успехом, то бой можно будет увидеть в первой половине следующего года.
Что известно о вечере бокса в Эр-Рияде?
Вечер бокса в столице Саудовской Аравии состоялся 27 декабря.
В главном бою столкнулись Наоя Иноуэ и Давид Пикассо. На кону поединка стоял статус абсолютного чемпиона мира которым владел Иноуэ, а также титул от The Ring.
Бой длился все установленные раунды, но победу по решению судей одержал японец. Наоя стал первым бойцом за 42 года, который защитил титул чемпиона The Ring четыре раза подряд в течение календарного года.