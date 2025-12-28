Усик зажег на вечере бокса в Эр-Рияде: видео веселых танцев украинца

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса The Ring V: Night of the Samurai. Одним из гостей боксерского шоу стал Александр Усик.

Александр Усик приехал на боксерское событие в компании своей старшей дочери Елизаветы и директора команды Сергея Лапина. Украинский боксер зажег в ринг-сайде, пишет 24 Канал.

Вот так Усик может остаться без титулов: промоутер поделился деталями

Как Усик зажег в ринг-сайде в Эр-Рияде?

Несколько раз Усик сыграл на камеру. На своем месте рядом с рингом Александр демонстрировал оператору различные жесты и даже смог немного подтанцовывать в кресле. Такое веселое поведение украинского чемпиона развеселило людей рядом и зрителей в соцсетях.

Видео зажигательных движений Усика

Отметим, что также рядом с Александром сидел промоутер Эдди Хирн.

Когда и с кем планирует подраться Усик?

У тик токе Усика появился его комментарий о том, когда и с кем планирует провести следующий поединок. Александр не стал называть конкретной даты.

"В следующем году я хочу драться с "Бронзовым бомбардировщиком. Да, Уайлдером", – сказал Усик.

Напомним, что ранее украинец уже говорил о желании подраться с Деонтеем Уайлдером в 2026-м. Американец готов выйти в ринг против непобедимого Усика и уже даже мечтает о победе нокаутом над украинским чемпионом.

Уже даже была информация, что между командами боксеров ведутся переговоры. Если они увенчаются успехом, то бой можно будет увидеть в первой половине следующего года.

Что известно о вечере бокса в Эр-Рияде?