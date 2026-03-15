Він розповів ютуб-каналу iFL TV, що не вважає Усика боягузом у питаннях боїв, адже чемпіон уже двічі зустрічався в ринзі з Дюбуа, Ф'юрі та Джошуа. За словами Девісона, Усик просто обдумує, чи варто брати на себе такі ризики.

Що сказав Бен Девісон?

На питання, чи варто Ітаумі ризикувати боєм з Усиком, тренер відповів, що сам він не виходить на ринг, тому легко казати, що Мозес би бився, але насправді виходити у поєдинок доведеться самому боксеру.

Девісон підкреслив, що Ітаума має менталітет бійця, який цінує можливість перевірити свої навички проти одного з найвидатніших боксерів усіх часів.

Він також зауважив, що поєдинок з Усиком став би для його підопічного унікальним шансом заявити про себе на світовій арені надважкої ваги.

Що відомо про Мозеса Ітауму?