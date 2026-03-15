Не думаю, що він боїться битися з кимось, – Бен Девісон про Усика
- Бен Девісон вважає, що Олександр Усик не боїться виходити на ринг, оскільки вже бився з відомими суперниками.
- Мозес Ітаума зберігає непереможний рекорд у професіоналах з 2023 року і є володарем кількох регіональних титулів.
Бен Девісон, тренер британського боксера надважкої ваги Мозеса Ітауми, поділився своєю думкою про майбутній бій. Він висловив позицію щодо можливої зустрічі свого підопічного з українським чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком.
Він розповів ютуб-каналу iFL TV, що не вважає Усика боягузом у питаннях боїв, адже чемпіон уже двічі зустрічався в ринзі з Дюбуа, Ф'юрі та Джошуа. За словами Девісона, Усик просто обдумує, чи варто брати на себе такі ризики.
Що сказав Бен Девісон?
На питання, чи варто Ітаумі ризикувати боєм з Усиком, тренер відповів, що сам він не виходить на ринг, тому легко казати, що Мозес би бився, але насправді виходити у поєдинок доведеться самому боксеру.
Девісон підкреслив, що Ітаума має менталітет бійця, який цінує можливість перевірити свої навички проти одного з найвидатніших боксерів усіх часів.
Він також зауважив, що поєдинок з Усиком став би для його підопічного унікальним шансом заявити про себе на світовій арені надважкої ваги.
Що відомо про Мозеса Ітауму?
У професіоналах Ітаума дебютував у 2023 році й відтоді здобув перемогу у всіх своїх поєдинках, здебільшого достроково, серед яких яскраво виділяються перемоги над Ділліаном Вайтом і Демсі Маккіном, часто нокаутуючи суперників уже в перших раундах.
Він є володарем низки регіональних титулів, зокрема WBA International, WBO Inter-Continental та титулу чемпіона Співдружності у важкій вазі.
Станом на 2026 рік Ітаума непереможний у 13 боях, здобувши 11 нокаутів.
Журнал The Ring визнав його найперспективнішим боксером 2024 року.