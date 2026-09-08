Не тільки Ткаченко: хто тренував Олександра Усика

На Олександра Усика чекає ще один бій, до якого українському боксеру необхідно ретельно підготуватися, аби продовжити професійну кар'єру без поразок. Серед можливих наступних суперників українця називають відомого американського ексчемпіона Деонтея Вайлдера.

Потенційний поєдинок може стати одним із останніх у професійній кар'єрі Усика. Хто може готувати українця до цього протистояння та хто тренував Усика раніше, розповість 24 Канал.

Хто тренував Усика

Усик у різні періоди кар'єри працював із кількома відомими тренерами. Першим наставником майбутнього чемпіона був Сергій Лапін-старший. Важливу роль у підготовці українця також відігравали Анатолій Ломаченко, Джеймс Алі Башир та Сергій Ватаманюк.

Із 2018 року Усик працював під керівництвом Юрія Ткаченка. За цей час українець став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі, перейшов до надважкого дивізіону та здобув перемоги над Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

Олександр Усик та Юрій Ткаченко / Фото інстаграм українського спортсмена

Зміна головного тренера відбулася напередодні поєдинку Усика проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена у 2026 році. Ткаченко не зміг повноцінно працювати з командою під час останнього тренувального табору через проблеми зі спиною. Після цього підготовку українця очолив Єгор Голуб.

Саме Голуб відповідав за тренувальний процес Усика під час підготовки до бою з Верховеном і перебував у його кутку під час поєдинку.

Водночас наразі невідомо, чи саме Голуб готуватиме Усика до його "останнього танцю". Не виключено, що перед таким важливим боєм українець особливо ретельно підійде до вибору тренера.

Усик та Єгор Голуб / Фото українського тренера

Паралельно Голуб продовжував співпрацювати з колишнім суперником Усика Джошуа. Наприкінці 2025 року український фахівець став головним тренером британського боксера. Голуб готував Джошуа до його переможного поєдинку проти Джейка Пола, а також до нещодавнього бою з Крістіаном Пренгою.

Єгор Голуб разом з Ентоні Джошуа / Фото інстаграм тренера

Наразі Джошуа, ймовірно, розглядає варіант наступного поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. Водночас подальша співпраця британця з українським тренером залишається під питанням.