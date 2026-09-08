Этот потенциальный поединок может стать одним из последних в профессиональной карьере Усика. Кто может готовить украинца к этому противостоянию и кто тренировал Усика ранее, расскажет 24 Канал.

Кто тренировал Усика

Усик в разные периоды карьеры работал с несколькими известными тренерами. Первым наставником будущего чемпиона был Сергей Лапин-старший. Важную роль в подготовке украинца также сыграли Анатолий Ломаченко, Джеймс Али Башир и Сергей Ватаманюк.

С 2018 года Усик работал под руководством Юрия Ткаченко. За это время украинец стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, перешел в супертяжелый дивизион и одержал победы над Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Александр Усик и Юрий Ткаченко / Фото из инстаграма украинского спортсмена

Смена главного тренера произошла накануне поединка Усика против нидерландского кикбоксера Рико Верховена в 2026 году. Ткаченко не смог полноценно работать с командой во время последнего тренировочного сбора из-за проблем со спиной. После этого подготовку украинца возглавил Егор Голуб.

Именно Голуб отвечал за тренировочный процесс Усика во время подготовки к бою с Верховеном и находился в его углу во время поединка.

В то же время пока неизвестно, именно ли Голуб будет готовить Усика к его "последнему танцу". Не исключено, что перед таким важным боем украинец особенно тщательно подойдет к выбору тренера.

Усик и Егор Голуб / Фото украинского тренера

Параллельно Голуб продолжал сотрудничать с бывшим соперником Усика Джошуа. В конце 2025 года украинский специалист стал главным тренером британского боксера. Голуб готовил Джошуа к его победному поединку против Джейка Пола, а также к недавнему бою с Кристианом Пренгой.

Егор Голуб вместе с Энтони Джошуа / Фото из инстаграма тренера

В настоящее время Джошуа, вероятно, рассматривает вариант следующего поединка против Тайсона Фьюри. В то же время дальнейшее сотрудничество британца с украинским тренером остается под вопросом.