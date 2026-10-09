Та за блискучою кар'єрою спортсмена стоять чимало цікавих і маловідомих фактів, про які широкому загалу відомо не так багато. Більше про них розповість 24 Канал.

Символічний початок та діагноз лікарів

Майбутній чемпіон з'явився на світ 17 січня 1987 року, рівно через 45 років після народження свого кумира та легеди боксу Мухаммеда Алі. Проте мало хто знає, що в дитинстві Олександр сильно хворів на туберкульоз. Лікарі взагалі радили батькам віддати хлопця в спорт виключно для зміцнення імунітету. Ба більше, перший тренер з боксу спочатку навіть не хотів брати майбутнього короля рингу до секції через його слабке здоров'я.

Підкорення кінематографа: від мультфільмів до Голлівуду

Усик уже встиг побудувати яскраву кар'єру в кіно. Його дебютом на екрані став український спортивно-драматичний фільм "Правило бою".

Олександр Усик у фільмі "Правило бою" / Фото скриншот з фільму

Згодом, у 2018 році, боксер проявив свій акторський талант як актор дубляжу, подарувавши голос одному з персонажів в українському анімаційному фільмі "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила".

Афіша мультфільму / Фото з сайту film.ua

Справжнім проривом для Усика-актора стали зйомки в американському спортивному фільмі "Незламний" (The Smashing Machine), де його колегою по майданчику став сам Двейн "Скеля" Джонсон. Олександр отримав не просто епізодичну появу, а роль із глибоким спортивним та історичним контекстом. Він утілив на екрані легенду українського та світового ММА – Ігоря Вовчанчина (відомого за прізвиськом "Ice Cold" / "Холоднокровний").

Проморолик фільму "Незламний": дивіться відео

Футбольна пристрасть та нова посада

Попри приголомшливі боксерські здобутки, Усик ніколи не полишав любові до футболу. У 2023 році він підписав контракт як гравець із житомирським клубом Полісся.

Олександр Усик у ФК Полісся / Фото з інстаграму українського боксера

На цьому його футбольна історія не завершилася: у березні 2026 року видатний спортсмен офіційно став першим віцепрезидентом цього ж клубу.