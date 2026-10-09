Однако за блестящей карьерой спортсмена скрывается немало интересных и малоизвестных фактов, о которых широкой публике известно не так много. Подробнее об этом расскажет 24 Канал.

Символическое начало и диагноз врачей

Будущий чемпион появился на свет 17 января 1987 года, ровно через 45 лет после рождения своего кумира и легенды бокса Мухаммеда Али. Однако мало кто знает, что в детстве Александр тяжело болел туберкулезом. Врачи вообще советовали родителям отдать мальчика в спорт исключительно для укрепления иммунитета. Более того, первый тренер по боксу сначала даже не хотел брать будущего короля ринга в секцию из-за его слабого здоровья.

Покорение кинематографа: от мультфильмов до Голливуда

Усик уже успел построить яркую карьеру в кино. Его дебютом на экране стал украинский спортивно-драматический фильм "Правило боя".

Александр Усик в фильме "Правило боя" / Фото скриншот из фильма

Впоследствии, в 2018 году, боксер проявил свой актерский талант в качестве актера озвучивания, озвучив одного из персонажей в украинском анимационном фильме "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила".

Афиша мультфильма / Фото с сайта film.ua

Настоящим прорывом для Усика-актера стали съемки в американском спортивном фильме "Несокрушимый" (The Smashing Machine), где его коллегой по съемочной площадке стал сам Дуэйн "Скала" Джонсон. Александр получил не просто эпизодическую роль, а роль с глубоким спортивным и историческим контекстом. Он воплотил на экране легенду украинского и мирового ММА – Игоря Вовчанчина (известного под прозвищем "Ice Cold" / "Холоднокровный").

Проморолик фильма "Несокрушимый": смотрите видео

Страсть к футболу и новая должность

Несмотря на ошеломляющие боксерские достижения, Усик никогда не терял любви к футболу. В 2023 году он подписал контракт в качестве игрока с житомирским клубом "Полесье".

Александр Усик в ФК Полесье / Фото из инстаграма украинского боксера

На этом его футбольная история не закончилась: в марте 2026 года выдающийся спортсмен официально стал первым вице-президентом этого же клуба.