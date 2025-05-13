Усик відповів на пропозицію провести третій бій проти Ф'юрі: що сказав чемпіон

Олександр Усик досягнув усього у боксі, ставши абсолютним чемпіоном світу у крузервейті та хевівейті. Тому не секрет, що український боксер може завершити кар'єру найближим часом.

Наразі Олександр Усик готується до пекельного бою проти Даніеля Дюбуа. Потім український чемпіон може зустрітись із Тайсоном Ф'юрі, повідомляє 24 канал.

Читайте також "Він може зупинити": колишній чемпіон світу дав сміливий прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Без проблем

Олександр Усик провів розмову з промоутером Френком Ворреном, який був представником Тайсона Ф'юрі. Український чемпіон відповів на запитання, чи готовий він провести трилогію із "Циганським королем".

Якщо Тайсон Ф'юрі відновить кар'єру, можливо, ми організуємо ще один бій. Трилогія? Без проблем. Я готовий. Бій на "Олд Траффорд"? Так, без проблем,

– відповів Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик двічі бився з Тайсоном Ф'юрі у 2024 році. У травні український чемпіон переміг британця роздільним рішенням, у грудні судді віддали звитягу Королю хевівейту одноголосним рішенням.

Після чого на початку січня 2025 року Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри. Наразі невідомо, чи повернеться "Циганський король" на ринг.