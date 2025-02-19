"Лише тиждень відпочинку": Усик зізнався, який бій з Ф'юрі був найскладнішим

Олександр Усик у минулому році провів два фантастичних поєдинки з Тайсоном Ф'юрі. Український чемпіон у обох боях з "Циганським королем" вийшов переможцем та закріпився на вершині світового боксу.

Король хевівейту провів два складні тренувальні табори. Адже поєдинки такого рівня вимагають хорошої підготовки, аби показати найкращий бокс та завоювати чемпіонські титули, повідомляє 24 канал.

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Усик про бої з Ф'юрі

Олександр Усик пригадав обидва поєдинки з Тайсоном Ф'юрі. Український чемпіон розповів, що перший бій з "Циганським королем" був складнішим, ніж реванш у грудні минулого року.

Адже перший поєдинок було перенесено через пошкодження британця. Тому український чемпіон пройшов два надскладні тренувальні табори перед боєм з Ф'юрі.

Після реваншу почувався нормально. Для мене перший бій був набагато важчим, ніж другий. Тоді через перенесення ми робили два тренувальні табори. Спочатку три місяці підготовки, потім лише тиждень відпочинку і знову три місяці в залі. Цього разу було легше, тому що я провів чотири місця за раз у таборі одразу перед боєм із Ф'юрі,

– наводить слова Усика Ready to Fight.

Нагадаємо, що перший бій Усик – Ф'юрі відбувся у травні 2024 року. Український боксер роздільним рішенням суддів здолав "Циганського короля" та став першим за останні 25 років абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбувся наприкінці минулого року. Український чемпіон вдруге переміг британця. Проте цього разу усі троє суддів віддали перемогу Усик одноголосним рішенням.