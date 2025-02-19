Король хевивейта провел два сложных тренировочных лагеря. Ведь поединки такого уровня требуют хорошей подготовки, чтобы показать лучший бокс и завоевать чемпионские титулы, сообщает 24 канал.

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Усик о боях с Фьюри

Александр Усик вспомнил оба поединка с Тайсоном Фьюри. Украинский чемпион рассказал, что первый бой с "Цыганским королем" был сложнее, чем реванш в декабре прошлого года.

Ведь первый поединок был перенесен из-за повреждения британца. Поэтому украинский чемпион прошел два сверхсложных тренировочных лагеря перед боем с Фьюри.

После реванша чувствовал себя нормально. Для меня первый бой был намного тяжелее, чем второй. Тогда из-за переноса мы делали два тренировочных лагеря. Сначала три месяца подготовки, потом только неделю отдыха и снова три месяца в зале. На этот раз было легче, потому что я провел четыре места за раз в лагере сразу перед боем с Фьюри,

– приводит слова Усика Ready to Fight.

Напомним, что первый бой Усик – Фьюри состоялся в мае 2024 года. Украинский боксер раздельным решением судей одолел "Цыганского короля" и стал первым за последние 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоялся в конце прошлого года. Украинский чемпион во второй раз победил британца. Однако на этот раз все трое судей отдали победу Усик единогласным решением.