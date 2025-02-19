Відомий журналіст назвав термін повернення Усика у ринг
- Олександр Усик чекає на визначення свого наступного суперника 22 лютого, яким стане переможець бою між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером.
- Відомий журналіст Адам Сміт розповів, коли відбудеться наступний бій Усика.
Олександр Усик повернувся в Україну після переможного реваншу над Тайсоном Ф'юрі, який відбувся ще наприкінці грудня минулого року. Непереможний український боксер чекає свого наступного суперника, який повинен визначитись вже 22 лютого.
В Ер-Ріяді Даніель Дюбуа захищатиме свій пояс чемпіона світу за версією IBF у бою проти Джозефа Паркера. Переможець цього протистояння стане наступним опонентом Олександра Усика та поб'ються за "абсолют" у хевівейті.
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Термін повернення Усика у ринг
Український чемпіон світу буде присутнім на поєдинку у столиці Саудівської Аравії.
Раніше менеджер українця Егіс Клімас заявляв, що Усика слід чекати наступного разу у ринзі орієнтовно влітку 2025-го року.
Натомість відомий британський журналіст Адам Сміт у своєму коментарі дещо відтермінував наступний двобій Усика, повідомляє 24 Канал із посиланням на Pro Boxing Fans.
Усик проведе свій наступний бій осінню 2025 року, це буде переможець поєдинку Дюбуа – Паркер. Потім він трохи зачекає і можливо проведе бій у Києві,
– сказав Адам Сміт.
Нагадаємо, що ще після реваншу із Тайсоном Усик отримав виклик на другий бій від Дюбуа. Даніель вийшов у ринг після оголошення результатів. Олександр пристав на пропозицію та попросив Туркі організувати цей двобій. Однак "Динаміт" хоче провести реванш із непереможним українцем за межами Саудівської Аравії.