Олександр Усик був непохитним під час дуелі поглядів. Натомість Даніель Дюбуа щось викрикував у відповідь на підтримку команди українського боксера. Усик лаконічно пояснив реакцію "Динаміта", інформує 24 Канал із посиланням на The Ring.

Варто побачити Усик – Дюбуа: онлайн-трансляція відкритого тренування боксерів перед реваншем

Чому Дюбуа кричав на дуелі поглядів?

Український боксер заговорив про енергію, яку він випромінював під час дуелі поглядів поруч із "Вемблі".

Я не відчув енергії, бо думаю, що це Даніель відчув мою енергію,

– сказав Усик.

Український чемпіон не знає, що відчуває його суперник, відчуваючи його енергію. Усик запевнив, що такі запитання слід задавати британцю.

Нагадаємо, що на кону реваншу стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. У цьому статусі перебував Усик після своєї першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі. Після чого відмовився від поясу IBF та втратив звання "абсолюта" Вже 19 липня Олександр спробує повернути собі це звання. Вже відомо про понад 90 тисяч проданих квитків на бій.

Вже 16 липня Усик і Дюбуа проведуть відкрите тренування перед реваншем. Попереду між боксерами ще дві дуелі поглядів. Фінальна відбудеться після зважування.