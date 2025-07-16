Александр Усик был непоколебимым во время дуэли взглядов. Зато Даниэль Дюбуа что-то выкрикивал в ответ на поддержку команды украинского боксера. Усик лаконично объяснил реакцию "Динамита", информирует 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Стоит увидеть Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция открытой тренировки боксеров перед реваншем

Почему Дюбуа кричал на дуэли взглядов?

Украинский боксер заговорил об энергии, которую он излучал во время дуэли взглядов рядом с "Уэмбли".

Я не почувствовал энергии, потому что думаю, что это Даниэль почувствовал мою энергию,

– сказал Усик.

Украинский чемпион не знает, что чувствует его соперник, чувствуя его энергию. Усик заверил, что такие вопросы следует задавать британцу.

Напомним, что на кону реванша будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. В этом статусе находился Усик после своей первой победы над Тайсоном Фьюри. После чего отказался от пояса IBF и потерял звание "абсолюта" Уже 19 июля Александр попытается вернуть себе это звание. Уже известно о более 90 тысячах проданных билетов на бой.

Уже 16 июля Усик и Дюбуа проведут открытую тренировку перед реваншем. Впереди между боксерами еще две дуэли взглядов. Финальная состоится после взвешивания.