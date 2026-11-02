Усик зробив заяву про Ломаченка

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Про це Усик розповів в інтерв'ю DAZN. На думку боксера, головною метою Ломаченка є здобуття звання абсолютного чемпіона світу.

Останній бій Ломаченка

Востаннє 38-річний Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року. Тоді український боксер зустрівся з австралійцем Джорджем Камбососом-молодшим та здобув дострокову перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді.

Я дуже радий, що Василь повертається. Думаю, він хоче стати абсолютним чемпіоном світу. Я цього хочу. Нехай Бог його благословить– заявив Усик.

Завдяки цьому успіху Ломаченко завоював чемпіонський пояс IBF у легкій вазі. Загалом на професійному рингу він провів 21 поєдинок, здобувши 18 перемог (12 нокаутом) і зазнавши трьох поразок.

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Шлях до абсолютного чемпіонства

Після відновлення кар'єри Ломаченко розглядає можливість боротьби за звання абсолютного чемпіона світу. Серед потенційних суперників українця називають філіппінця Чарлі Суареса.

За попереднім планом промоутера Боба Арума, переможець протистояння Ломаченко – Суарес може зустрітися з американцем О'Шакі Фостером. Паралельно має визначитися переможець бою Ентоні Какаче – Нік Болл.

У підсумку переможці цих протистоянь можуть зійтися у вирішальних поєдинках за чемпіонські титули. Саме цей шлях потенційно може привести Ломаченка до головної мети – статусу абсолютного чемпіона світу.